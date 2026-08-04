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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260804-3-PD NMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster

Neumünster (ots)

Am Montagvormittag kam es auf dem Parkplatz des Freesen-Centers in Neumünster zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Am 03.08.2026, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Freesen-Centers in der Wasbeker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein in der Nähe des Haupteingangs abgestellter schwarzer Hyundai durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort.

An dem Hyundai entstand ein erheblicher Schaden an der Fahrzeugfront auf der Fahrerseite.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04321-9451330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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