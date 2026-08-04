Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260804-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am Samstag ist es in Eckernförde zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein abgestelltes Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am 01.08.2026 ist es im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 19:30 Uhr in der Straße Nyfeld in Eckernförde zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde, nach derzeitigem Kenntnisstand, ein am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellter cremefarbener Fiat 500 vermutlich durch ein wendendes größeres Fahrzeug (Transporter oder Lkw) beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Fiat am Fahrzeugheck auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu einem möglichen Verursacherfahrzeug geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eckernförde unter der Telefonnummer 04351/908110 entgegen.

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