Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260629-2- Verkehrsunfall auf der A7- PKW überschlägt sich

A7/ zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (ots)

Am 29.06.2026, gegen 00:15 Uhr kam es auf der A7, Fahrtrichtung Norden, zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW überschlug sich nach einer Kollision und kam zum Stehen. Die Unfallstelle war für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt.

Heute Nacht kam ein schwarzer Skoda Superb auf der A7, zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte anschließend auf dem Grünstreifen mit einem Schachtdeckel und überschlug sich.

Der 27-jährige deutsche Fahrer des Skodas wurde schwer verletzt ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster verbracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr für den Fahrer.

Für die Unfallaufnahme wurden die mittlere und die rechte Spur an der Unfallstelle bis ca. 02:50 Uhr gesperrt.

Der verunfallte PKW wurde abgeschleppt.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Neumünster Mitte hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Lina Wuttke

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