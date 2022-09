Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220909-2-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 07.09.2022 zwischen 10:25 Uhr und 11:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Eckernförde. Der Unfall ereignete sich in der Straße Vogelsang gegenüber der Hausnummer 3, auf dem dortigen Parkplatz neben der Siegfried-Werft. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen einen parkenden VW Touran, an welchem an der Anhängerkupplung ein Fahrradträger ohne Fahrräder befestigt war. Dem Spurenbild zufolge muss der Unfallverursacher hinten rechts gegen den Fahrradträger gefahren sein, sich dort verkeilt haben, so dass der Fahrradträger beim Zurücksetzen des unfallverursachenden Fahrzeuges mitgedreht wurde. Es werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und ein Kennzeichen zum unfallverursachenden Fahrzeug sowie eine Beschreibung des Fahrers nennen können. Sie wenden sich bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Tel.: 04351/9080.

