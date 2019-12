POL-NMS: Neumünster - Nach Einbruch und Diebstahl in Haft

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Ein Einbrecher (47) wurde am vergangenen Sonntag (08.12.19, gegen 15 Uhr) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Klosterstraße von den anwesenden Bewohnern überrascht und nach kurzer Flucht überwältigt. Der 47-Jährige wurde der Polizei widerstandlos übergeben. Am Mittwoch (11.12.19) konnte er nach einem Diebstahl mit Waffen (Schraubendreher) in einem Supermarkt in Neumünster erneut festgenommen werden. Der Mann wurde auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl.

