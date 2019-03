Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Bordesholm

Kreis RD-ECK - Sachbeschädigungen

Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots)

190315-2-pdnms Sachbeschädigungen in Bordesholm

Bordesholm / Kreis RD-ECK. In der Nacht zum Donnerstag (Nacht zum 14.03.19) wurden in der Bahnhofstraße ein Grundstückspfeiler aus Feldsteinen und ein Gartentor beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Dabei dürfte es zu einer beträchtlichen Lärmentwicklung gekommen sein. Die Polizei in Bordesholm bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04322 / 96100.

Sönke Hinrichs

Polizeidirektion Neumünster

