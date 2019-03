Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Schönbek

Kreis RD-ECK - Vögel aus Voliere gestohlen

Schönbek / Kreis RD-ECK (ots)

190314-1-pdnms Vögel aus Voliere gestohlen

Schönbek / Kreis RD-ECK. Unbekannte stahlen in der Nacht zum Mittwoch (Nacht zum 13.03.19) aus einer winterfesten Voliere in Schönbek einen Nymphensittich und fünf Agaporniden, besser als Unzertrennliche oder auch "Liebesvögel" bekannt. Die Vögel haben einen Gesamtwert von rund 200 Euro. Die Polizei in Bordesholm hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Insbesondere ist von Interesse, wo die farbenfrohen Vögel angeboten wurden. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04322 / 96100.

Sönke Hinrichs

