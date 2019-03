Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Wem gehört der Schmuck?

Rendsburg. Beamte der Kriminalpolizei in Rendsburg stellten im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls bereits im Februar in Borgstedt diversen Goldschmuck sicher. In diesem Zusammenhang richtet sich der dringende Tatverdacht gegen eine 24-Jährige. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten verschiedene Schmuckstücke, die aber nur zum Teil Diebstählen in Borgstedt zugeordnet werden konnten. Es verblieben drei Goldketten mit Anhängern, deren rechtmäßige Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnten. Hinweise bitte an die Kripo in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 / 208-450.

