Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190313 -3-pdnms Unfall mit Sattelzug B 77

B 430

Hohenwestedt ( RD ) (ots)

Ein 63 jähriger Fahrer eines Sattelzuges mit Auflieger verlor in Höhe Hohenwestedt am 13.03.2019 gegen 07.45 Uhr die Kontrolle über seinen LKW und fuhr im Kreuzungsbereich B 430 / B 77 geradeaus in einen Graben. Der Fahrer des LKW wurde bei diesem Unfall nicht verletzt, es entstand am LKW jedoch ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Während der Bergung des Sattelzuges wurde die B 77 in der Zeit von 11.30 - 13.00 Uhr gesperrt, Polizeibeamte der Polizeizentralstation Hohenwestedt leitet den Verkehr ab.

