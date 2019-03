POL-NMS: Eckernförde ZOB gesperrt

Polizeidirektion Neumünster

Eckernförde. Vermutlich ist es Hydrauliköl, das sich in größeren Mengen auf die Fahrbahn ergoss. Die Meldung erreichte die Einsatzkräfte heute (13.03.19) gegen 06.40 Uhr. Die Feuerwehr ist vor Ort, um das Eindringen des Öls in die Kanalisation und das Erdreich zu verhindern. Der gesamte ZOB ist gesperrt. Betroffen von dieser Maßnahme ist der Busverkehr, da die Haltestellen gegenwärtig nicht angelaufen werden können. Die Reinigungsarbeiten dauern möglicherweise noch den Vormittag an. Verantwortliche der Stadtverwaltung sind vor Ort und koordinieren die erforderlichen Arbeiten.

