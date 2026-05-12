PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diverse Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen +++ Spinde beim Sportlerheim aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Diverse Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen, Niedernhausen, Zum Grauen Stein, Montag, 11.05.2026, 11:00 Uhr bis Dienstag, 12.05.2025, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen haben Baustellendiebe in Niedernhausen zugeschlagen. Im Zeitfenster von 11:00 Uhr bis 08:00 Uhr betraten die Täter das Gelände eines Hotels in der Straße "Zum Grauen Stein", auf welchem sich derzeit ein Baucontainer befindet. Dieser wurde aufgebrochen und die darin befindlichen Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Spinde beim Sportlerheim aufgebrochen, Taunusstein-Bleidenstadt, Röderweg, Freitag, 01.05.2026, 15:00 Uhr bis Montag, 11.05.2026, 11:00 Uhr

(fh)Auf dem Gelände eines Sportlerheims in Bleidenstadt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen mehrere Spinde aufgebrochen. Hierzu betraten die Täter zwischen Freitag, dem 01.05.2026, und Montag, dem 11.05.2026, das Gelände im Röderweg und brachen dort gewaltsam mehrere Spinde hinter dem Sportplatz auf. Ob auch Gegenstände gestohlen wurden, ist aktuell noch unklar.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell