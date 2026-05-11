PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Erst Handtasche gestohlen und dann eingebrochen +++ Mehrere geparkte Fahrzeuge aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Erst Handtasche gestohlen und dann eingebrochen, Heidenrod-Kemel, Bäderstraße, Heidenrod-Huppert, Napoleonstraße, Freitag, 08.05.2026, 11:10 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Am Freitagvormittag wurde eine Frau aus Heidenrod zunächst bestohlen und anschließend bei ihr zuhause eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Frau in der Zeit nach 17:00 Uhr in einem Supermarkt in der Bäderstraße die Handtasche von einer unbekannten Frau gestohlen. In dieser befand sich auch ihr Wohnungsschlüssel. Diesen nutzte die Diebin, um gemeinsam mit weiteren Komplizen in das Wohnhaus der Geschädigten in der Napoleonstraße einzusteigen, dieses zu durchsuchen und anschließend zu flüchten. Bislang ist kein Stehlgut bekannt. Zeuginnen oder Zeugen, denen der Handtaschendiebstahl im Supermarkt oder der Einbruch in der Napoleonstraße aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Mehrere geparkte Fahrzeuge aufgebrochen, Taunusstein-Wehen, Sonntag, 10.05.2026, 02:00 Uhr bis 08:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag zogen Diebe durch Taunusstein-Wehen und öffneten mehrere geparkte Fahrzeuge. Zwischen 02:00 Uhr und 08:30 Uhr schlugen die Täter in der Dresdener Straße, der Wiesenstraße und im Walter-Petri-Ring zu. In allen Fällen öffneten sie Fahrzeuge, die leider nicht von ihren Verantwortlichen verschlossen worden waren, und entwendeten Gegenstände aus den Innenräumen. Hinweise zu den Langfingern liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

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