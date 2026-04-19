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POL-RTK: +++Jugendliche aus Bad Schwalbach vermisst+++

POL-RTK: +++Jugendliche aus Bad Schwalbach vermisst+++
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Bad Schwalbach (ots)

Bad Schwalbach,

18.04.2026

(am) Seit Samstagabend wird die 15-jährige Sara ARMAND aus Bad Schwalbach vermisst. Diese verließ im Laufe des Tages die Wohnanschrift und kehrte bisher nicht nach Hause zurück. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Er liegen Hinweise vor, das sich die Vermisste im Bereich Frankfurt/Main aufhalten könnte.

Die Sara ist 150 cm groß, wiegt ca. 57 kg, hat schwarze lange Haare und ist von orientalischer Erscheinung. Sie trägt vermutlich einen schwarzen Mantel, schwarze Jeans und schwarze Adidas-Sneaker.

Wie die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.04.2026 – 14:48

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