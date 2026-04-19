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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendlicher aus Geisenheim vermisst

POL-RTK: Jugendlicher aus Geisenheim vermisst
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Bad Schwalbach (ots)

Geisenheim,

18.04.2026,

(am) Seit gestern Abend wird der 14-jährige Bogdan VESELOVSKYI aus Geisenheim vermisst. Dieser verließ am Samstagnachmittag seine Wohnanschrift und kehrte bisher nicht nach Hause zurück. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Es liegen Hinweise vor, dass sich der Vermisste im Bereich Mannheim aufhalten könnte.

Der Bogdan ist 170 cm groß, und von schlanker Statur. Er hat dunkelblonde kurze Haare, die die Stirn bedecken. Er ist vermutlich mit einer weißen Jacke bekleidet.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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