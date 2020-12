PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frauen von Exhibitionist belästigt, Rüdesheim, Eibinger Straße, Sonntag 06.12.2020, gegen 10:00 Uhr

Bad SchwalbachBad Schwalbach (ots)

Zwei Mitarbeiterinnen des St. Josef Krankenhaus in Rüdesheim, sowie eine 92-jährige Patientin sind am Sonntagvormittag von einem 36-jährigem Mann belästigt worden. Gegen 10:00 Uhr soll sich der Mann den Geschädigten genähert und sich ihnen dabei in schamverletzender Weise gezeigt haben. Bei der unmittelbar durchgeführten Nahbereichsfahndung, konnte der Täter gestellt werden. Dieser wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Täter ist 1,85 Meter groß und war mit einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Der Nasen-Mundbereich war mit einem Halstuch bedeckt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

KvD-V, Goehrke, POK



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell