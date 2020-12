PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisster 58-jähriger nach umfangreicher Suchaktion wohlbehalten angetroffen

Bad SchwalbachBad Schwalbach (ots)

Ein 58 Jahre alter Bewohner einer Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger und/ oder körperlicher Behinderung in Schlangenbad-Georgenborn wurde heute Nachmittag gegen 15 Uhr von Betreuern als vermisst gemeldet. Er wurde letztmalig gegen 14.30 Uhr in der Einrichtung gesehen. Im Anschluss verließ der an Demenz erkrankte und orientierungslose 58-jährige die Einrichtung in unbekannte Richtung. Aufgrund der Hilflosigkeit der Person und der aktuellen Witterungsverhältnisse wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet, bei welchen mehrere Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge, sowie Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden. Die vermisste Person konnte schließlich gegen 20.05 Uhr wohlbehalten am Hauptbahnhof in Wiesbaden angetroffen und in die Wohneinrichtung nach Georgenborn zurückgebracht werden.

