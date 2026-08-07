Polizei Eschwege

POL-ESW: Hoher Schaden bei Unfallflucht in Herleshausen: Zeugen gesucht

Eschwege (ots)

Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis):

Einen erheblichen Schaden an einem geparkten weißen VW Golf hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 5:50 Uhr und 12:30 Uhr in der Querstraße in Herleshausen angerichtet. In diesem Zeitraum kollidierte der unbekannte Verursacher offenbar im Vorbeifahren mit der gesamten rechten Fahrzeugseite des am Fahrbahnrand abgestellten Autos. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern. Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung des Verursachers führten, wendet sich die Polizei nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eschwege unter Tel. 05651-9250 zu melden.

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