POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall vor Kindertagesstätte; 1 Kind erliegt seinen Verletzungen

(s. auch PM vom 29.10.2021, 08.58 Uhr u. 14.24 Uhr)

Nachdem es am Freitagmorgen gegen 08.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Witzenhausen-Gertenach kam, bei dem ein 30-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen in Höhe einer Kindertagesstätte in eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern geraten war, erreichte die Polizei am späteren Freitagnachmittag leider die traurige Gewissheit aus einem Krankenhaus, dass eines der bei dem Unfall verletzten Kinder seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Die beiden anderen unmittelbar betroffenen Kinder befinden sich weiterhin in ärztlicher Versorgung in verschiedenen Krankenhäusern. Nach aktuellem Stand sind die Verletzungen dieser beiden Kinder zwar schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

