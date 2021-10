Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl von Photovoltaik-Wechselrichtern; Stehlschaden 60.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Wie am Freitag bekannt wurde, ist es bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 18.45 Uhr und 07.00 Uhr zum Diebstahl von 25 sog. Photovoltaik Wechselrichtern in der Straße "Bebersches Feld" im Hessisch Lichtenauer Ortsteil Hopfelde gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich unbekannte Täter zu dem betreffenden Gelände der Anlage, die mittels Zaun eingefriedet ist, gewaltsam Zugang verschafft, indem sie den Zaun auftrennten. Anschließend entfernten die Täter die vorhandenen Sicherungen aus den Sicherungskästen und montierten die Wechselrichter ab. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die Täter ein Kraftfahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Der Stehlschaden wird mit insgesamt 60.000 Euro angegeben. Dazu kommt ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege entgegen, die in dem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell