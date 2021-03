Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.03.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Ein 36-jähriger Autofahrer aus Waldkappel hat am Montagabend gegen 21.30 Uhr einen Rehbock erfasst, als er die L 3238 von Hasselbach in Richtung Eschwege befuhr. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Parkrempler

Ein 84-jähriger Autofahrer aus Sontra hat am Montagvormittag gegen 11.35 Uhr beim Ausparken vom Parkplatz des Ärztehauses in Eschwege Am Bahnhof ein hinter ihm geparktes Fahrzeug übersehen und stieß mit diesem zusammen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von 400 Euro.

Unfallflucht; Schaden 300 Euro; Polizei ermittelt gegen 79-Jährigen aus Eschwege

Am Montag zwischen 14.30 Uhr und 14.40 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Kreditinstitutes in der Reichensächser Straße in Eschwege zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, der beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte, fuhr davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen hatten den Vorfall aber offenbar beobachtet und verständigten den Besitzer des beschädigten Autos. Anhand des abgelesenen Kennzeichens führten die polizeilichen Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme zu einem 79-jährigen Mann aus Eschwege, gegen den nun wegen Unfallflucht ermittelt wird. Die geschätzten Unfallschäden an den beiden Fahrzeugen sind mit 100 Euro (Verursacher) und 200 Euro (Geschädigter) relativ gering.

Auffahrunfall; Schaden 5000 Euro; Frau leicht verletzt

Gegen 16.15 Uhr am Montagnachmittag ist ein 19-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf an der Schlossplatzkreuzung auf den Pkw einer 55-jährigen Frau aus Eschwege aufgefahren. Beide Verkehrsteilnehmer waren von der Straße Unter dem Berge kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Als die 55-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 19-Jährige zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 4000 Euro bei dem Verursacher, bei der Frau taxierten die Beamten der Polizei Eschwege den Schaden auf 1000 Euro. Eine 22-jährige Beifahrerin im Fahrzeug der 55-jährigen Frau klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen, was auf ein erlittenes HWS hindeutet.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat heute Morgen eine Anzeige wegen Kennzeichendiebstahls aufgenommen. In der Straße Vor dem Gatter in Wanfried sind in der Zeit zwischen Montagabend 22.30 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-W 235 von einem schwarzen Toyota Avensis geklaut worden. Der Schaden liegt bei 50 Euro. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Garagenwand; Fahrer verletzt

Gegen 12.00 Uhr gestern Mittag war ein 68-jähriger Autofahrer aus Eschwege in Sontra in der Brandenburger Straße aus Richtung Weldaer Straße kommend in Richtung Berliner Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer dann im Bereich Einmündung Berliner Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei überfuhr der Mann den Gehweg, fuhr z.T. über eine Mauer und prallte letztlich gegen die Wand einer offenen Garage. Der 68-jährige Fahrer klagte an der Unfallstelle u.a. über Rückenschmerzen und wurde später zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht. Das Auto des Verunfallten musste später abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstanden u.a. auch Beschädigungen an der Mauer, der Garage, sowie an einem in der Garage abgestellten Auto. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Wildunfall

Montagabend hat ein 56-jähriger Autofahrer aus Heringen einen Hasen erfasst, als er gegen 21.50 Uhr auf der L 3248 von Wölfterode in Richtung Blankenbach unterwegs war. Der Hase überlebte den Aufprall nicht. Am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 300 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen; Sachschaden ca. 20.000 Euro

Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt ca. 20.000 Euro Schaden kam es am Montagmittag gegen 13.10 Uhr in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Eschwege war auf der Leipziger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung Autohof unterwegs. In Höhe des Aldi-Marktes hatte die 44-Jährige dann zu spät erkannt, dass die vor ihr in gleicher Richtung fahrenden Pkw`s verkehrsbedingt angehalten hatten. Die 44-Jährige fuhr dann auf den Pkw einer 47-Jährigen aus Waldkappel auf, die wiederrum auf den Pkw einer 34-Jährigen aus Hessisch Lichtenau geschoben wurde. Am Pkw der Verursacherin entstand mit 13.000 Euro der größte Schaden. Zudem war dieses Auto nicht mehr fahrbereit. An den beiden anderen Autos entstanden Schäden in Höhe von 6000 und 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Trunkenheitsfahrt; Atemalkoholtest ergibt 5,00 Promille

Eine Trunkenheitsfahrt ereignete sich am Samstag in Neu-Eichenberg. Die Beamten in Witzenhausen wurde gegen 16.10 Uhr darüber informiert, dass in der Bahnhofstraße ein BMW mit polnischen Kennzeichen und laufendem Motor stehe. Der Fahrer schlafe allem Anschein nach. Beamte der Polizei Witzenhausen kontrollierten den Fahrer und führten mit dem Mann einen Atemalkoholtest durch. Die Beamten staunten nicht schlecht, als gegen 16.20 Uhr ein Ergebnis von 5,00 %o angezeigt wurde. Die Beamten behielten den Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme. Der Fahrer, bei dem es sich um einen 39-jährigen Mann aus Polen handelt, wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Hausbewohner geraten in Streit und zeigen sich gegenseitig an

Montagabend sind gegen 18.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Thüringer Straße in Witzenhausen zwei 36-jährige Hausbewohner aneinandergeraten. Der in dem Hausflur zunächst verbal geführte Streit endete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Offenbar trennten sich die Streithähne dann selbständig, später verständigte jedoch einer der beiden Männer die Polizei um seinen Nachbarn wegen Körperverletzung anzuzeigen. Nachdem die Beamten mit den beiden Streitparteien Kontakt aufgenommen hatten, stellten die beiden Beteiligten den Hergang der Auseinandersetzung unterschiedlich dar und zeigten den jeweils anderen wegen Körperverletzung an. Genaueres zum Tathergang müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

