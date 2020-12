Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 3,44 Promille - Mit Einkaufswagen und Fahrrad im ICE - Bundespolizei nimmt 37-Jährigen in Gewahrsam

Einen erheblich alkoholisierten 37-jährigen Düsseldorfer nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern Abend (20. Dezember) im Essener Hauptbahnhof in Gewahrsam. Der Mann hatte einen ICE ohne Fahrausweis, dafür mit einem Einkaufswagen und einem Fahrrad genutzt. Bundespolizisten lieferten ihn zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam ein.

Gegen 18:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei zu einem ICE (Düsseldorf - Dortmund) im Essener Hauptbahnhof gerufen. In dem Zug hielt sich ein erheblich alkoholisierter Mann auf. Dieser war nach Auskunft von Bahnmitarbeitern eingeschlafen und war nicht wach zu bekommen.

Bundespolizisten schafften das Unmögliche, weckten den Mann auf und halfen ihm aus dem Zug. Zusätzlich wurde sein Einkaufswagen und ein Fahrrad, welches dem 37-Jährigen zugeordnet werden konnte, aus dem Zug transportiert.

Wohin der Mann mit seinen beiden "Fahrzeugen" wollte, konnte er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht preisgeben. Da erhebliche Zweifel an der Verkehrsfähigkeit des Düsseldorfers bestanden, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 3,44 Promille.

Gegen ihn leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beförderungserschleichung ein. Das Fahrrad und der Einkaufswagen wurden sichergestellt. *ST

