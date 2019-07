Polizei Eschwege

POL-ESW: Gefährdung des Straßenverkehrs

Eschwege (ots)

Die Eschweger Polizei ermittelt gegen einen 29-jährigen Fahrer eines blauen VW Polo mit Bremer (HB) Kennzeichen, der gestern Nachmittag andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Dem Fahrer wird vorgeworfen von der Herkules-Kreuzung in Eschwege beginnend bis zur Reichensächser Höhe andere Verkehrsteilnehmer während des Überholens behindert zu haben. Neben dem Polo war auch noch ein Volvo mit schwedischem Kennzeichen beteiligt. Die Insassen beider Fahrzeuge kannten sich offensichtlich; beide Autos fuhren parallel stadtauswärts, wobei sich die Fahrer als auch weitere Insassen beider Fahrzeuge während der Fahrt miteinander unterhielten und dabei einen überholenden Pkw erst blockierten und als dieser dann überholte, die Geschwindigkeit erhöhten, so dass dieser am Einscheren gehindert wurde. Dies war dann erst durch den Baustellenbereich auf der Reichensächser Höhe möglich. In Reichensachsen wurde dann an der Ampel in der Landstraße (Höhe Schreibwarengeschäft) durch den 29-jährigen Fahrer des Polos das Rotlicht missachtet, obwohl eine Fußgängerin in Begriff war, die Fahrbahn zu überqueren. Die Vorfälle ereigneten sich am 16.07.19, ab 17:12 Uhr beginnend. Im Rahmen der Fahndung konnte der 29-Jährige, um 17:42 Uhr, auf der B 7 durch eine Funkstreife der Polizeistation Hessisch Lichtenau angehalten werden. Der andere Pkw wurde nicht angetroffen. Im Rahmen der Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bittet die Polizei um Mitteilungen / Hinweise zu den Fahrzeugen und dem Fahrverhalten. Insbesondere wird die unbekannte Fußgängerin gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

