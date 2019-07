Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.07.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Auf dem Parkplatz der BKK in der Sudetenlandstraße in Eschwege ereignete sich gestern Nachmittag, um 17:05 Uhr, ein Unfall beim Aus- bzw. Einparken. Beteiligt waren eine 54-Jährige aus Sontra und ein 67-Jähriger aus Eschwege, die den Unfall jeweils anders schildern. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 23:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die L 3226 zwischen Friemen und Burghofen. In der Gemarkung von Friemen überquerte ein Reh die Straße und wurde von der linken Fahrzeugseite erfasst. Das Reh lief anschließend weiter. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen dem 06.07.19 und dem 07.07.19 in Bad Sooden-Allendorf im Bereich Stadtgraben/ Einmündung Huhngraben zwei Pfosten aus einer Bodenverankerung gerissen, wie gestern angezeigt wurde. An einem Pfosten war ein Mülleimer, an dem anderen diversen Hinweiszeichen angebracht. Schaden: 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Einbrüche

Zwischen dem 14.07.19 und dem 16.07.19, 18:00 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Tür des ehemaligen Gasthauses "Forsthaus Schlierbach" in Oberdünzebach auf. Aus dem Gebäude wurden 1000 kg Holzbriketts abtransportiert und entwendet. Im Außenbereich des Gebäudes wurden 10 Meter Dachrinnen abmontiert sowie bei einem angrenzenden Nebengebäude weitere 30 Meter Alu-Regenrinnen, die dort gestapelt waren, gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 900 EUR angegeben.

Ein weiterer Einbruchsversuch wird aus Waldkappel gemeldet. Dort versuchten unbekannte Einbrecher vergangene Nacht ein Fenster einer Gaststätte in der Leipziger Straße aufzuhebeln. Hierzu wurde eine Klappleiter an die Außenwand aufgestellt. Die Inhaber der Gaststätte bemerkte gegen 02:15 Uhr den Einbruchsversuch und sprachen den Einbrecher aus einem darüber liegenden Fenster an, worauf dieser in Richtung Stadtverwaltung / Lange Gasse flüchtete. Dieser soll dunkel gekleidet und von kräftiger Statur gewesen sein. Ob weitere Täter beteiligt waren, konnte nicht erkannt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Auf der B 400 in der Gemarkung von Ulfen kamen sich gestern Nachmittag, um 14:30 Uhr, eine Sattelzugmaschine und ein Lkw, der von einem 62-Jährigen aus Schmalkalden gefahren wurde, entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten mit den Außenspiegeln gegeneinander (Schaden: ca. 600 EUR), wobei der Fahrer des Sattelzuges weiter fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Den Spuren nach müsste es sich um einen Sattelzug der Marke "Renault" mit grauer Plane handeln. Dieser soll ein ausländisches Kennzeichen haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Heute Morgen wurde eine Unfallflucht in der Leipziger Straße (B 7) in Fürstenhagen festgestellt. Ein flüchtiger Fahrzeugführer fuhr von Eschenstruth kommend in Richtung Fürstenhagen. Am Ortseingang geriet das Fahrzeug auf die dortige Verkehrsinsel, überfuhr das Verkehrszeichen und setzte seine Fahrt fort. Das Verkehrszeichen wurde samt Halterung aus dem Fundament gerissen und ca. 10 Meter weiter aufgefunden. Schaden: 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

11.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern am späten Abend auf der L 3464 in Witzenhausen ereignet hat. Um 23:08 Uhr war ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf von Wendershausen kommend in Richtung Witzenhausen unterwegs. In der Rechtskurve "Am Stieg" kam ihm ein Pkw entgegen, der ca. ein Meter über die Fahrbahnmitte auf der Gegenspur fuhr. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der 41-Jährige ausweichen, wodurch dieser mit seinem Auto nach rechts in die Leitplanken prallte. Der Verursacher ist flüchtig. Es ist nur bekannt, dass es sich um ein dunkles (grün-schwarzes) Auto handeln soll. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Ein grünes Mountain-Bike im Zeitwert von noch 50 EUR wurde zwischen dem 14.07.19, 14:00 Uhr und dem 16.07.19, 17:30 Uhr in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen gestohlen. Der Geschädigte hatte das Rad mit einem Spiralschloss am Fahrradständer am Bahnhof abgestellt. Das aufgebrochene Schloss wurde einige Meter weiter aufgefunden. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

