POL-ESW: Versuchte räuberische Erpressung vom 20.05.19 - Öffentlichkeitsfahndung

Nach der versuchten räuberischen Erpressung auf eine Spielhalle am 20.05.19 in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen sucht die Kripo nun mit Bildern nach den zwei bislang unbekannten Tätern (siehe auch PM vom 23.05.19, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/4278716). Gegen 22.10 Uhr betrat an diesem Montagabend eine männliche Person mit einer nicht näher bestimmbaren Schusswaffe die Spielhalle und forderte die weibliche Angestellte auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Ein zweiter Tatverdächtiger stand während dieser Zeit vor der Spielhalle "Schmiere". Die Angestellte verweigerte recht kompromisslos die Herausgabe des Geldes, worauf der wohl überraschte Täter die Spielhalle ohne Beute verließ und mit seinem Komplizen in Richtung Walburger Straße flüchtete. Der Haupttäter ist ca. 175 cm groß und trug bei der Tat eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und ein hellgraues Sweat-Shirt sowie eine graue Ski-Maske. Hinweise zur Identität der videografierten Täter nimmt die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

