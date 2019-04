Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.04.2019

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Randalierer ziehen durch die Innenstadt von Witzenhausen

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Innenstadt von Witzenhausen zu mehreren Vorfällen von Vandalismus, Sachbeschädigung und Diebstahl.

In der Mühlstraße, beim dortigen Kino, wurde durch Unbekannte eine Eingangstür gewaltsam eingetreten oder eingeschlagen, dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.-EUR.

Des Weiteren traten Unbekannte im Bornemannweg auf einem Firmengelände gegen ein Regenfallrohr an der Rückseite einer Lagerhalle, was dadurch beschädigt wurde. Der hier entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.-EUR geschätzt.

Bei einer Pizzeria in der Walburger Straße sind Unbekannte über eine Nebeneingangstür gewaltsam in die Räumlichkeiten eingestiegen und haben dort Getränke konsumiert und auch Teile davon entwendet. Zudem wurde hier ein Laptop entwendet und auch tiefgefrorenes Fleisch aus einer Kühltruhe. Der Stehl-und Sachschaden beträgt in diesem Fall insgesamt ca. 1000.-EUR.

Bei der Sparkasse in der Walburger Straße richteten Unbekannte nicht unerheblichen Sachschaden an, in dem sie eine ca. 2,50 m hohe Edelstahlstehle sowie mehrere Gehweglampen beschädigten. Außerdem wurde ein Edelstahlmülleimer beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf etwa 5000.-EUR geschätzt.

Einen weiteren Vorfall gab es noch in der Oberburgstraße beim Burghotel, wo Unbekannte im Treppenhaus die Scheibe zu einem Stromkasten beschädigten, wodurch geringfügiger Sachschaden entstand. Außerdem wurde im Kellergeschoss des gleichen Gebäudes ein fehlendes Vorhängeschloss bei einem Kellerverschlag festgestellt, was darauf hindeuten könnte, dass die Unbekannten dort einbrechen wollten.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe kommt für die genannten Vorfälle ein- und dieselbe Tätergruppierung in Betracht. Hinweise diesbezüglich werden erbeten an die Polizei in Witzenhausen unter 055442/93040.

