Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand

Eschwege (ots)

Um 18: 35 Uhr wurde gestern Abend starke Rauchentwicklung in einem Waldgebiet gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr (insgesamt 47) stellten fest, dass in der Gemarkung von Witzenhausen, im Flurbereich Ellerberg/ Ellingeröder Wald ca. 200 bis 300 qm² Wald und Hecken in Flammen standen. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr zunächst ausgeschlagen, jedoch durch den Wind wurde das Feuer immer wieder entfacht, so dass ein Ablöschen mit Wasser nötig war. Hierzu musste der THW alarmiert werden, der das Löschwasser in das betroffene Gebiet bringen und mit Pumpen über mehrere hundert Meter zum Brandort pumpen musste. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

