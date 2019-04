POL-ESW: Pressebericht vom 02.05.19

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 06:25 Uhr wurde heute Morgen ein Reh auf der L 3239 zwischen Kammerbach und Bad Sooden-Allendorf von dem Pkw einer 46-Jährigen aus der Gemeinde Meißner angefahren und dadurch tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR.

Ein weiteres Reh wurde heute Morgen, um 06.19 Uhr, auf der L 3239 zwischen Weißenbach und Dudenrode angefahren. Das Reh lief auf die Straße, wo es von dem Pkw eines 37-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf erfasst wurde. Das Reh konnte nicht mehr aufgefunden werden, am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Beim Einfahren in eine Parklücke beschädigte gestern Nachmittag, um 14:20 Uhr, ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege einen geparkten Pkw Audi im Bereich der hinteren linken Stoßstange. Der Unfall ereignete sich im Holunderweg in Eschwege. An beiden Fahrzeugen Sachschaden von zusammen ca. 1000 EUR.

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern vor der Sparkassenfiliale in Abterode. Um 13:00 Uhr parkte eine 50-Jährige aus der Gemeinde Meißner ihren Pkw am rechten Straßenrand. Beim Vorbeifahren streifte ein vorbeifahrendes Auto den Außenspiegel des geparkten Autos. Der Außenspiegel des flüchtigen Fahrzeugs wurde dagegen komplett abgerissen und polizeilich sichergestellt. Demnach dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen BMW der 3er- oder 5er-Reihe handeln. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Mit einem Waschbären kollidierte gestern Abend, um 22:00 Uhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau, die auf der B 7 zwischen Datterode und Röhrda unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort; am Pkw entstand ein Sachschaden von 150 EUR.

Um 14:05 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Niedertor" in Sontra ein Verkehrsunfall. Nachdem eine 39-Jährige aus Sontra ihren Pkw rückwärts ausgeparkt hatte und in der "Fahrstraße" stand, fuhr ein 26-Jähriger aus Sontra ebenfalls rückwärts aus der Parklücke heraus. Dabei übersah er den stehenden Pkw der 39-Jährigen. Sachschaden: ca. 1000 .

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwei Bienenvölker wurden im Zeitraum vom 22.03.19 bis zum 01.04.19 entwendet. Die Bienenvölker waren in der Gemarkung von Ringgau-Röhrda aufgestellt. Unbekannte Täter brachen hierzu ein Vorhängeschloss einer Kiste auf und entwendeten die beiden Bienenvölker samt Kiste. Der Gesamtschaden wird auf 700 EUR beziffert. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 19:25 Uhr befuhr gestern Abend eine 57-jährige aus Großalmerode den Hirschbergweg in Großalmerode. Beim Abbiegen in die Barbarastraße streifte die Fahrerin mit ihrem Pkw einen Holzzaun, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Brand

Um 06:54 Uhr wurde heute Morgen ein Containerbrand in der Steinstraße in Witzenhausen gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es in Höhe des Dekanats im besagten Container zu einem Schwelbrand des darin gelagerten Restmülls kam, der durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Sachschaden entstand offenbar nicht an dem Container.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

