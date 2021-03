Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Unbekannter versucht Auto zu stehlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein Unbekannter ein Auto in der Otto-Hahn-Straße in Bad Arolser zu stehlen.

Der Täter gelangte auf noch nicht bekannte Weise in den Renault Twingo. Nachdem er die Kunststoffverkleidung unter dem Lenkrad abgerissen hatte, versuchte er, das Auto kurzuschließen. Dies gelang ihm nicht. Er beschädigte aber außerdem noch den Fahrersitz und entwendete Fahrzeugpapiere. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

