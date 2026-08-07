Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Graffiti-Schmierereien entdeckt - Polizei ermittelt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.08.2026:

Gudensberg

Unbekannte Täter haben an mehreren Stellen in der Kasseler Straße in Gudensberg Graffiti und Farbschmierereien hinterlassen. Die Sachbeschädigungen wurden am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes festgestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachten die Täter mittels schwarzer Farbe an verschiedenen Örtlichkeiten Schriftzüge und Symbole an. Betroffen sind unter andrem ein Verkehrszeichen gegenüber der Straßenmeisterei, ein Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens sowie der angrenzende Radweg.

Darüber hinaus wurden auf dem Radweg neben der Kasseler Straße weitere Graffiti mit unterschiedlichen Schriftzügen und Symbolen festgestellt. Darunter befanden sich neben sonstigen Schmierereien auch politisch sowie mutmaßlich antisemitische und beleidigende Inhalte.

Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt.

Der durch die Sachbeschädigungen entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ob einzelne Graffiti dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität zuzuordnen sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizeistation Fritzlar bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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