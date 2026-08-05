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Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Gaststätte - Täter scheitern an Eingangstür

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.08.2026:

Melsungen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in eine Gaststätte in der Rotenburger Straße in Melsungen einzubrechen. Eine Mitarbeiterin stellte am Dienstagmorgen Beschädigungen an der Eingangstür fest, als sie die Gaststätte öffnen wollte und verständigte die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zwischen Montagabend, 03.08.2026, 23:40 Uhr und Dienstagmorgen, 04.08.2026, 10:00 Uhr, zunächst die Glaseingangstür der Gaststätte aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, versuchten sie, die Tür gewaltsam zu zerstören, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Auch dies gelang jedoch nicht, sodass die Täter nicht in das Gebäude eindringen konnten und ohne Diebesgut flüchteten.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rotenburger Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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