Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Schule und Baustellencontainer - Kripo bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.08.2026:

Melsungen

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Schule in der Franz-Gleim-Straße in Melsungen eingebrochen und haben zudem einen auf dem Schulgelände befindlichen Aufenthaltscontainer einer Baufirma aufgebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Täter zwischen Freitag, 31.07.2026, 12:00 Uhr und Montag, 03.08.2026, 07:00 Uhr, zunächst, eine Kellertür an der Rückseite des Hauptgebäudes aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die im Kellergeschoss gelegenen Räumlichkeiten. Dort öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür.

Zudem versuchten die Täter offenbar, eine Notausgangstür der Sporthalle aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Halle gelang ihnen nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht.

Anschließend hebelten sie die Tür zu einem Aufenthaltscontainer einer Baufirma auf, der sich aufgrund von Bauarbeiten auf dem Schulgelände befand. Hieraus entwendeten sie einen Schlüssel sowie Bekleidungsgegenstände.

Ob darüber hinaus weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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