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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fürstenau/Langen - Weiblicher Leichnam aufgefunden

Fürstenau/Langen (ots)

Gestern wurde gegen Mittag bei der polizeilichen Absuche eines Waldstückes in Fürstenau ein weiblicher Leichnam aufgefunden. Das Auffinden des zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben Pkw Mercedes GLK 220 der Vermissten 62-jährigen Lioba Knue aus Langen in diesem Waldstück am Tag zuvor, führte zu den Maßnahmen der Absuche. Mutmaßlich handelt es sich bei dem Leichnam um die Vermisste Knue. Die Ermittlungen zur Identifizierung dauern derzeit aber noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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