PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Ehemaliges Munitionslager zweimal im Visier von Dieben - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2026:

Schwalmstadt

Unbekannte Täter sind gleich zweimal in das ehemalige Munitionslager in Schwalmstadt (Rörshain/Allendorf) eingebrochen und haben Kupferkabel entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter erstmals am Sonntag, 26.07.2026, gegen 14:00 Uhr, Zugang zum umzäunten Gelände des ehemaligen Munitionslagers. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Vorhängeschloss an einer verschlossenen Hintertür und gelangten so in ein altes Lagerhaus. Aus diesem entwendeten sie eine bislang unbekannte Menge Kupferkabel und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Samstag, 01.08.2026, gegen 20:55 Uhr. Unbekannte Täter drangen auch hier auf das Gelände des ehemaligen Munitionslagers ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangten sie über ein Dachfenster in ein Gebäude ein und gelangten so in ein weiteres Lager. Dort entwendeten sie Kupferkabel aus einem Sicherungskasten in bislang unbekannter Menge und flüchteten im Anschluss.

Die Höhe des jeweils entstandenen Sach- und Stehlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die zu den genannten Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des ehemaligen Munitionslagers beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 13:16

    POL-HR: Mehrere Pakete von Firmengelände entwendet - Kripo bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2026: Gudensberg Unbekannte Täter haben am Montagmorgen mehrere Pakete von dem Firmengelände eines Online-Händlers in der Bahnhofstraße in Gudensberg entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Täter gegen 06:10 Uhr auf das Gelände der Firma. Im Hinterhof entwendete er fünf ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 09:43

    POL-HR: Gans auf Weide getötet - Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2026: Frielendorf Unbekannte Täter haben am Samstag, 01.08.2026, im Frielendorfer Ortsteil Allendorf eine auf einer Weide gehaltenen Gans getötet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 08:59

    POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Niedenstein - Täter durchsuchen Wohnräume

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2026: Niedenstein Zwischen Donnerstag, 30.07.2026, 16:00 Uhr und Samstag, 01.08.2026, 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Wohnhaus in der Straße "Vor dem Neuhaus" in Niedenstein ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren