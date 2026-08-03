Polizei Homberg

POL-HR: Ehemaliges Munitionslager zweimal im Visier von Dieben - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2026:

Schwalmstadt

Unbekannte Täter sind gleich zweimal in das ehemalige Munitionslager in Schwalmstadt (Rörshain/Allendorf) eingebrochen und haben Kupferkabel entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter erstmals am Sonntag, 26.07.2026, gegen 14:00 Uhr, Zugang zum umzäunten Gelände des ehemaligen Munitionslagers. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Vorhängeschloss an einer verschlossenen Hintertür und gelangten so in ein altes Lagerhaus. Aus diesem entwendeten sie eine bislang unbekannte Menge Kupferkabel und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Samstag, 01.08.2026, gegen 20:55 Uhr. Unbekannte Täter drangen auch hier auf das Gelände des ehemaligen Munitionslagers ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangten sie über ein Dachfenster in ein Gebäude ein und gelangten so in ein weiteres Lager. Dort entwendeten sie Kupferkabel aus einem Sicherungskasten in bislang unbekannter Menge und flüchteten im Anschluss.

Die Höhe des jeweils entstandenen Sach- und Stehlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die zu den genannten Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des ehemaligen Munitionslagers beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell