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Polizei Homberg

POL-HR: Gans auf Weide getötet - Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2026:

Frielendorf

Unbekannte Täter haben am Samstag, 01.08.2026, im Frielendorfer Ortsteil Allendorf eine auf einer Weide gehaltenen Gans getötet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Täter im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Weide im Bereich der Straße "Sammetwiesen", auf der mehrere Gänse gehalten wurden. Dort bewarfen sie die Tiere offenbar mit Steinen und Stangen. Eine der Gänse erlitt hierbei tödliche Verletzungen und verendete. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz, dem Töten eines Wirbeltiers ohne vernünftigen Grund. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Sammetwiesen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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