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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Niedenstein - Täter durchsuchen Wohnräume

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2026:

Niedenstein

Zwischen Donnerstag, 30.07.2026, 16:00 Uhr und Samstag, 01.08.2026, 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Wohnhaus in der Straße "Vor dem Neuhaus" in Niedenstein ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter das Grundstück und gelangten durch den Garten zum Wintergarten der Kellerwohnung des Hauses. Dort entfernten sie zunächst gewaltsam einen Rollladen und hebelten im Anschluss das die dahinter befindliche Fenstertür auf. Durch diese gelangten sie in den Wintergarten, wo sie eine weitere Tür gewaltsam öffneten, um sich schließlich Zutritt zu den Wohnräumen zu verschafften.

Im weiteren Verlauf durchsuchten die Unbekannten offenbar das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Vor dem Neuhaus" beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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