Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Poststelle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.07.2026:

Borken/Hessen

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in eine Poststelle in der Straße "Pferdetränke" in Borken ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Einbruch am Freitag, 31.07.2026, zwischen 01:40 Uhr und 02:15 Uhr.

Die unbekannten Täter versuchten zunächst offenbar erfolglos, sich gewaltsam über eine Tür auf der Gebäuderückseite Zutritt in die Poststelle zu verschaffen. Dort konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Nachdem dies nicht gelungen war, drückten die Unbekannten die Scheibe eines elektronischen Rolltors ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Als Einstiegshilfe nutzten sie offenbar den Fangkorb eines Rasenmähers.

Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten augenscheinlich nach Wertgegenständen. Bei Eintreffen der Polizei wurden mehrere auf dem Boden liegende Pakete vorgefunden. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pferdetränke beobachtete haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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