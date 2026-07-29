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Polizei Homberg

POL-HR: Einbrecher in Fritzlar unterwegs - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.07.2026:

Fritzlar

Von Montag, 20.07.2026, bis Dienstag, 21.07.2026, kam es in Fritzlar zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Marktplatz sowie zu einem Wohnungseinbruch in der Bonatistraße. Die Kriminalpolizei Homberg bittet um Hinweise.

Eingangstür eines Mehrfamilienhauses beschädigt:

In der Zeit von Montag, 20.07.2026, bis Dienstag, 21.07.2026, versuchten unbekannte Täter, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus einzudringen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Täter an der Eingangstür des Gebäudes zu schaffen und beschädigten diese. Es gelang ihnen jedoch offenbar nicht, die Tür zu öffnen und in das Mehrfamilienhaus zu gelangen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400,- Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unbekannte dringen während Gartenaufenthalts in Wohnhaus ein:

Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 19:25 Uhr, drangen unbekannte Täter durch eine offenstehende Tür in ein Einfamilienhaus in der Bonatistraße ein. Die Täter nutzten offenbar einen kurzen Moment, in dem sich die Bewohnerin im Garten aufhielt. Im Haus durchsuchten sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich einen geringen Bargeldbetrag aus einer Geldbörse. Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört. Sie verließen das Gebäude fluchtartig durch ein Fenster.

In diesem Zusammenhang beobachtete die Bewohnerin zwei Männer, die die Straße entlangliefen. Ob es sich hierbei um die Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die beiden wurden als etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und dunkelhaarig beschrieben. Sie seien schwarz gekleidet gewesen und hätten schwarze Hosen sowie schwarze Jacken getragen.

Die Kriminalpolizei Homberg bittet Zeugen, die am Dienstagabend gegen 19:25 Uhr im Bereich der Bonatistraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Angaben zu den beschriebenen Männern machen können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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