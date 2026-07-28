Polizei Homberg

POL-HR: Seitenscheibe von Pkw eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.07.2026:

Fritzlar

Unbekannte Täter beschädigten am Montag einen auf einem Firmengelände in Fritzlar abgestellten Pkw.

Der schwarze VW Passat stand in der Zeit von 06:00 Uhr bis 17:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Transportunternehmens in der Straße "Brautäcker".

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter mit einem Stein die hintere linke Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Der Pkw wurde offenbar nicht geöffnet, Gegenstände wurden nicht entwendet.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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