Polizei Homberg

POL-HR: Brand eines Quads in Frielendorf - Ursache noch unklar

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.07.2026:

Frielendorf

Die Feuerwehren im Schwalm-Eder-Kreis waren am Donnerstag aufgrund mehrerer Brände im Einsatz. Neben Flächenbränden wurden die Einsatzkräfte am Nachmittag zu einem brennenden Quad in die Neue Bahnhofstraße in Frielendorf gerufen.

Gegen 14:20 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Schwalm-Eder die Meldung über den Brand eines Quads und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt schon auf die Fassade des angrenzenden Wohnhauses übergegriffen. Bei Eintreffen der Polizei war der Brand durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits gelöscht. Das Quad brannte vollständig aus.

Eine Bewohnerin des Hauses hielt sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Küche auf. Nach ihren Angaben hörte sie zunächst einen lauten Knall und kurz darauf zwei bis drei weitere Knallgeräusche. Als sie nach der Ursache sah, bemerkte sie den Brand. Auch der Eigentümer des Quads, der sich zu dem Zeitpunkt im Keller des Wohnhauses aufhielt, wurde auf das Feuer aufmerksam und verständigte über den Notruf die Feuerwehr.

Durch die Flammen und die starke Rauchentwicklung wurden unter anderem Eternitplatten an der Hausfassade und die Kellertür beschädigt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Bewohner zunächst nicht in ihr Wohnhaus zurückkehren. Die Gemeinde organisierte daher vorübergehend eine Unterkunft, damit das Gebäude in dieser Zeit ausreichend gelüftet werden konnte.

Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich beziffert.

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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