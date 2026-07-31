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Polizei Homberg

POL-HR: Einbrecher offenbar durch Bewohnerin und Hunde gestört - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.07.2026:

Neukirchen

Am Donnerstagabend versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Asteroder Straße in Neukirchen-Asterode einzubrechen. Die Täter flüchteten, nachdem sie offenbar bemerkt hatten, dass sich Personen im Haus aufhielten.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 22:50 Uhr. Die Bewohnerin des Hauses befand sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude, als ihre Hunde anschlugen. Kurz darauf nahm sie Geräusche im Bereich der Haustür wahr, an der in der Folge Hebelspuren festgestellt wurden.

Offenbar wurden die Täter durch die Anwesenheit der Bewohnerin sowie die Hunde gestört und brachen ihr Vorhaben ab.

Wenig später bemerkte die Frau einen weißen Transporter, der in Richtung Neukirchen davonfuhr. Ob das Fahrzeug mit der Tat in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Asteroder Straße beobachtet haben, insbesondere einen weißen Transporter, der gegen 22:50 Uhr in Richtung Neukirchen fuhr, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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