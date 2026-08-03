Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Pakete von Firmengelände entwendet - Kripo bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2026:

Gudensberg

Unbekannte Täter haben am Montagmorgen mehrere Pakete von dem Firmengelände eines Online-Händlers in der Bahnhofstraße in Gudensberg entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Täter gegen 06:10 Uhr auf das Gelände der Firma. Im Hinterhof entwendete er fünf bis sechs Pakete, die unter einem offenen Carport abgelegt waren. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zu dem Tatverdächtigen liegt bislang folgende Beschreibung vor: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur.

Genaue Angaben zum Inhalt der Pakete sowie zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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