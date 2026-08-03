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Polizei Homberg

POL-HR: Kirmeseinnahmen aus Pkw gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2026:

Neukirchen

Unbekannte Täter haben am Montagmorgen, 03.08.2026, einen Pkw in der Straße "Am Bahndamm" in Neukirchen-Nausis aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Besitzer seinen schwarzen VW Golf auf einem Parkplatz in der Nähe des Kirmesfestzeltes abgestellt. Gegen 07:35 Uhr stellte er fest, dass Unbekannte die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und anschließend zwei im Fahrzeug befindliche Geldkassetten mit einem Teil der Einnahmen der Kirmes entwendet hatten.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500, - Euro geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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