POL-HR: Kirmeseinnahmen aus Pkw gestohlen - Polizei sucht Zeugen
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2026:
Neukirchen
Unbekannte Täter haben am Montagmorgen, 03.08.2026, einen Pkw in der Straße "Am Bahndamm" in Neukirchen-Nausis aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Besitzer seinen schwarzen VW Golf auf einem Parkplatz in der Nähe des Kirmesfestzeltes abgestellt. Gegen 07:35 Uhr stellte er fest, dass Unbekannte die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und anschließend zwei im Fahrzeug befindliche Geldkassetten mit einem Teil der Einnahmen der Kirmes entwendet hatten.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500, - Euro geschätzt.
Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.
Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -
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