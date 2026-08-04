Polizei Homberg

POL-HR: Nach Hakenkreuz-Schmiererei: 16-Jähriger am Steuer gestoppt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.08.2026:

Spangenberg

Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Kriminalpolizei gegen mehrere Jugendliche aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Ein Zeuge hatte am Montagabend ein auf einem Feldweg zwischen Bergheim und Spangenberg gesprühtes Hakenkreuz bemerkt und die Polizei verständigt. Bei den anschließenden Ermittlungen wurden zudem weitere mutmaßliche Straftaten festgestellt.

Gegen 18:05 Uhr war ein Spaziergänger auf einem Feldweg in der Verlängerung der Straße Dörnbach zwischen Bergheim und Spangenberg unterwegs. Dort fiel ihm ein dunkelblauer Opel Corsa auf, der mit vier Jugendlichen besetzt war. Nach Angaben des Zeugen warfen die Insassen brennende Zigaretten aus einem Fahrzeugfenster. Als er die Jugendlichen darauf ansprach, bemerkte er neben dem Pkw ein auf den Boden gesprühtes Hakenkreuz.

Eine weitere Zeugin hatte nach bisherigen Erkenntnissen beobachtet, wie Personen aus dem Fahrzeug heraus das verfassungswidrige Symbol auf den Boden sprühten. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Eine Streife der Polizeistation Melsungen konnte den beschriebenen Opel Corsa kurze Zeit später fahrend antreffen und kontrollieren. Am Steuer saß ein 16-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Das daran angebrachte Kennzeichen war zudem nicht für den Opel ausgegeben worden.

Im Fahrzeuginneren fanden die Beamten mehrere Sprühdosen sowie weitere Kennzeichenschilder. Die Gegenstände und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Bei den drei weiteren Insassen handelte es sich ebenfalls um Jugendliche.

Gegen die Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Gegenstand der Ermittlungen sind insbesondere der Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie - bezogen auf den 16-jährigen Fahrer - das Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs. Ob sich aus der fehlenden Zulassung und den weiteren aufgefundenen Kennzeichenschildern zusätzliche straf- oder ordnungswidrigkeitenrechtliche Verstöße ergeben, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen vor Ort abgeschlossen waren, machten die Beamten das Hakenkreuz unkenntlich. Die vier Jugendlichen konnten nach den erforderlichen Maßnahmen ihren Heimweg antreten.

Das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kassel und die Polizeistation Melsungen haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell