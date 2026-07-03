Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann uriniert gegen Polizeirevier und leistet Widerstand

Sassnitz (ots)

Am heutigen Morgen gegen 03:00 Uhr urinierte ein 44-jähriger deutscher Mann augenscheinlich im Eingangsbereich des Polizeireviers Sassnitz gegen das Dienstgebäude. Die eingesetzten Polizeibeamten forderten den Mann auf, sein Verhalten einzustellen und sich nach Hause zu begeben.

Stattdessen soll der 44-Jährige einen Stoffbeutel gegen ein Fenster des Gebäudes geworfen und sich anschließend zur Schrankenanlage des Reviers begeben haben. Der Versuch, die Schranke zu überklettern, misslang. Dem 44-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er offenbar nicht nachkam.

Im weiteren Verlauf leistete der 44-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zur Durchsetzung der Maßnahmen kam ein Reizstoffsprühgerät zum Einsatz. Anschließend wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Ein Atemalkoholtest konnte erst um 05:45 Uhr durchgeführt werden und ergab einen Wert von 2,7 Promille.

Gegen den 44-jährigen Deutschen wird nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt.

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