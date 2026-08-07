Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen Bargeldtresor in Hotel auf - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.08.2026:

Homberg/Efze

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in einem Hotel in der Ziegenhainer Straße in Homberg einen Bargeldtresor aufgebrochen und Geld entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter zwischen etwa 03:20 Uhr und 03:25 Uhr durch eine unverschlossene Eingangstür das Hotelgebäude. Im Eingangsbereich befindet sich neben einem Getränkekühlschrank ein fest an der Wand angebrachter Geldtresor, in den Hotelgäste das Bargeld für zuvor entnommene Getränke einwerfen können.

Die unbekannten Täter öffneten den Tresor gewaltsam und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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