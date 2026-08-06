Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung: 74-jähriger Claus-Peter H. weiterhin vermisst - Erneute Veröffentlichung eines Fotos

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Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.08.2026:

Felsberg

Der seit Mittwoch, 05.08.2026, gegen 15:00 Uhr, vermisste 74-jährige Claus-Peter H. aus Felsberg wird weiterhin vermisst.

Wir berichteten hierüber bereits am 05.08.2026, um 19:20 Uhr, unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6328073.

Die Polizei hat die Suche nach dem Vermissten am heutigen Donnerstagvormittag erneut aufgenommen.

Zur Unterstützung der Fahndung veröffentlicht die Polizei nun ein weiteres, deutlicheres Foto des 74-Jährigen und bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe.

Nach zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnissen kann die Personenbeschreibung des Vermissten zudem präzisiert werden. Claus-Peter H. ist ein etwa 1,64 Meter großer Mann mit lichtem, grauem Haar. Er ist mit einer beigefarbenen Hose, einem dunkelblauen Poloshirt sowie dunklen Sportschuhen mit heller Sohle bekleidet. Zudem trägt er aufgrund einer frischen Verletzung über der linken Augenbraue ein auffälliges weißes Pflaster.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Claus-Peter H. nimmt die Polizeistation Melsungen unter der Telefonnummer 05661-7089-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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