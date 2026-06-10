Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Pkw entwendet - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2026:

Homberg/Efze / Körle

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in Homberg-Holzhausen und Körle zwei Pkw entwendet. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Pkw-Diebstahl in Homberg-Holzhausen:

Bereits in der Zeit zwischen Freitag, 05.06.2026, 13:30 Uhr und Freitag, 05.06.2026, 23:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Mittelstraße in Homberg-Holzhausen einen grauen Skoda Roomster, an dem zu dem Zeitpunkt das amtliche Kennzeichen HR-KA 2908 angebracht war.

Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, seinen Pkw zuletzt am Freitag gegen 13:30 Uhr auf dem rückwärtigen Grundstück seines Wohnhauses gesehen zu haben. Als er gegen 23:50 Uhr zu seinem Wohnhaus zurückkehrte, stellte er fest, dass sich das Fahrzeug nicht mehr an seinem Abstellort befand.

Zunächst sei der Fahrzeughalter davon ausgegangen, dass der Pkw anderweitig genutzt worden sei. Im weiteren Verlauf stellte sich jedoch heraus, dass er offenbar entwendet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug nicht verschlossen; der Schlüssel befand sich im Fahrzeuginneren.

Der Wert des Pkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge stets gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Hierzu zählen insbesondere das Verschließen des Fahrzeugs sowie das Entfernen des Fahrzeugschlüssels - auch bei kurzfristigem Abstellen auf Privatgrundstücken.

Pkw-Diebstahl in Körle:

Ein weiterer Fahrzeugdiebstahl ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch in der Straße "Unter den Pappeln" in Körle. In der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Seat Altea, der in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses geparkt war. An dem Fahrzeug, dessen Wert auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird, war zuletzt das amtliche Kennzeichen HR-AX 220 angebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell