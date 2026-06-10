PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Pkw entwendet - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2026:

Homberg/Efze / Körle

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in Homberg-Holzhausen und Körle zwei Pkw entwendet. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Pkw-Diebstahl in Homberg-Holzhausen:

Bereits in der Zeit zwischen Freitag, 05.06.2026, 13:30 Uhr und Freitag, 05.06.2026, 23:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Mittelstraße in Homberg-Holzhausen einen grauen Skoda Roomster, an dem zu dem Zeitpunkt das amtliche Kennzeichen HR-KA 2908 angebracht war.

Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, seinen Pkw zuletzt am Freitag gegen 13:30 Uhr auf dem rückwärtigen Grundstück seines Wohnhauses gesehen zu haben. Als er gegen 23:50 Uhr zu seinem Wohnhaus zurückkehrte, stellte er fest, dass sich das Fahrzeug nicht mehr an seinem Abstellort befand.

Zunächst sei der Fahrzeughalter davon ausgegangen, dass der Pkw anderweitig genutzt worden sei. Im weiteren Verlauf stellte sich jedoch heraus, dass er offenbar entwendet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug nicht verschlossen; der Schlüssel befand sich im Fahrzeuginneren.

Der Wert des Pkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge stets gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Hierzu zählen insbesondere das Verschließen des Fahrzeugs sowie das Entfernen des Fahrzeugschlüssels - auch bei kurzfristigem Abstellen auf Privatgrundstücken.

Pkw-Diebstahl in Körle:

Ein weiterer Fahrzeugdiebstahl ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch in der Straße "Unter den Pappeln" in Körle. In der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Seat Altea, der in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses geparkt war. An dem Fahrzeug, dessen Wert auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird, war zuletzt das amtliche Kennzeichen HR-AX 220 angebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 14:36

    POL-HR: Wohnhausbrand in der Emil-von-Behring-Straße - hoher Sachschaden

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2026: Homberg/Efze Am Dienstag, gegen 15:20 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Emil-von-Behring-Straße in Homberg alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Zimmer des Kellergeschosses vom Wohnhauses bereits in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 14:11

    POL-HR: Schwelbrand in Kellerraum - Kriminalpolizei geht von technischem Defekt aus

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2026: Wabern Am Dienstag, 09.06.2026, gegen 13:15 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über die Leitstelle Schwalm-Eder zu einem Kellerbrand in den Finkenweg im Waberner Ortsteil Uttershausen alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es in einem Kellerraum eines Wohnhauses zu einem ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 13:47

    POL-HR: Fahrzeugteile aus Pkw auf Autohausgelände entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2026: Wabern Unbekannte Täter haben am Mittwoch, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 02:05 Uhr, Fahrzeugteile aus einem Pkw auf einem Parkplatz in der Melsunger Straße im Waberner Ortsteil Falkenberg entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhren die Täter mit einem Fahrzeug einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren