Polizei Homberg

POL-HR: Wohnhausbrand in der Emil-von-Behring-Straße - hoher Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2026:

Homberg/Efze

Am Dienstag, gegen 15:20 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Emil-von-Behring-Straße in Homberg alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Zimmer des Kellergeschosses vom Wohnhauses bereits in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude, sondern gemeinsam mit den Enkelkindern im Gartenbereich des Anwesens. Auf den Brand wurden sie aufmerksam, nachdem eine Fensterscheibe im Gästezimmer des Kellergeschosses zersprungen war. Daraufhin alarmierten sie umgehend die Feuerwehr.

Den eingesetzten Feuerwehrkräften gelang es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen. Von dem Feuer betroffen war jedoch nicht nur das Gästezimmer im Kellergeschoss, sondern weitere Teile der unteren Wohnung des zweigeschossigen Wohnhauses.

Die Bewohner wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht, konnten diese jedoch zeitnah wieder verlassen.

Ein Feuerwehrmann wurde ebenfalls medizinisch versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht dies jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen. Der Feuerwehrmann konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung kurze Zeit später wieder verlassen.

Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich geschätzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Homberg den Brandort bislang noch nicht vollständig untersuchen. Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Yvonne Winter, KHK´in - Pressesprecherin -

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