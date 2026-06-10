Polizei Homberg

POL-HR: Schwelbrand in Kellerraum - Kriminalpolizei geht von technischem Defekt aus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2026:

Wabern

Am Dienstag, 09.06.2026, gegen 13:15 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über die Leitstelle Schwalm-Eder zu einem Kellerbrand in den Finkenweg im Waberner Ortsteil Uttershausen alarmiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es in einem Kellerraum eines Wohnhauses zu einem Schwelbrand im Bereich einer Elektroverteilerdose. Diese befand sich teilweise verdeckt hinter einem Schrank.

Eine Bewohnerin des Hauses bemerkte die Rauchentwicklung, als sie den Keller betrat, alarmierte die Feuerwehr und versuchte zunächst noch, den Brand eigenständig mit Wasser zu löschen. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Durch die Rauchentwicklung entstanden Rußanhaftungen im Kellerbereich, die sich bis in das Treppenhaus zum ersten Obergeschoss zogen. Das Wohnhaus ist jedoch weiterhin bewohnbar.

Brandermittler der Kriminalpolizei Homberg waren am heutigen Vormittag vor Ort. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen zur abschließenden Klärung der Brandursache dauern an.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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