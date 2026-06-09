Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Übung zur Transportorganisation am 13.06.2026: Einsatzfahrzeuge zwischen MEWA-Arena und Mainzer Krankenhäusern unterwegs

Mainz (ots)

Am Samstag, 13. Juni 2026, üben Einheiten des Katastrophenschutzes aus Mainz und dem Leitstellenbereich gemeinsam Abläufe der medizinischen Gefahrenabwehr. Im Zeitraum zwischen 8 und 14 Uhr werden deshalb vermehrt Einsatzfahrzeuge zwischen der MEWA-Arena und den Mainzer Krankenhäusern unterwegs sein.

Für die Bevölkerung besteht kein Grund zur Sorge. Es handelt sich um eine geplante Übung.

Im Mittelpunkt steht die sogenannte "Transportorganisation". Dabei wird geübt, wie eine größere Anzahl verletzter Personen aus einer Patientenablage strukturiert abtransportiert und auf Krankenhäuser verteilt werden kann.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einer neuen digitalen Schnittstelle zur Krankenhauszuordnung. Über diese sollen Verletzte priorisiert und möglichst lagegerecht den verfügbaren Behandlungskapazitäten zugewiesen werden. Ziel ist es, die Verteilung einer größeren Zahl verletzter Personen bei größeren Schadenslagen weiter zu verbessern.

Auch die beiden Mainzer Krankenhäuser wirken an der Übung mit. Sie nutzen die Gelegenheit, eigene interne Abläufe für die Aufnahme und Versorgung einer größeren Zahl von Patientinnen und Patienten zu beüben.

Geplant wird die Übung durch die Gruppe der Organisatorischen Leiter Mainz/Mainz-Bingen. Unterstützt wird die Planung durch das Sachgebiet Katastrophen- und Zivilschutz der Feuerwehr Mainz.

Die Feuerwehr Mainz bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie um Verständnis für die vermehrten Fahrten von Einsatzfahrzeugen. Einschränkungen für die Bevölkerung wird es über die Fahrten hinaus nicht geben. Die Versorgung in den Krankenhäusern ist ebenfalls nicht beeinträchtigt.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell